Per il secondo mandato consecutivo, sarà Lino Trudu ad affiancare Checco Mereu come vicesindaco nella nuova Giunta comunale ufficializzata stamane ad Ales. Al suo primo collaboratore, Mereu ha confermato anche le deleghe alle Politiche sociali e istruzione. Formalizzati gli altri incarichi all’interno dell’esecutivo che risulta rinnovato a metà. Altro assessore uscente è Fabrizio Collu, che mantiene la guida dell’assessorato allo Sport e viabilità, mentre nuovi sono gli altri due assessori Massimo Pistis e Monica Picchedda. Al primo è stata assegnata la Cultura, mentre all’unica donna presente in Giunta attribuite le deleghe all’Ambiente e al verde pubblico.

Il sindaco Mereu presenterà la sua squadra domani sera alle 17.30, nel corso della riunione di insediamento del Consiglio comunale che si terrà nell’aula consiliare. Dell'assemblea civica oltre al sindaco e ai componenti della Giunta faranno parte i consiglieri del gruppo vincente “Democrazia e Partecipazione per Ales e Zeppara” e quattro consiglieri della lista “Costruiamo insieme il domani”. Per la maggioranza entrano a far parte dell'assemblea civica Amedeo Nazario Deiola, Niccolò Muscas, Giovanna Delugas, Anna Mureddu, per il gruppo di minoranza guidato da Antonello Rossi, occuperanno un seggio Gianfranco Zucca, Simona Tuveri e Massimo Casu.

