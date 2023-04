Diverse proposte per la gita fuori porta nell’Alto oristanese il primo maggio. Ad Abbasanta scende in campo la leva dei quarantenni che mette sul piatto una nuova proposta al parco di Sant’Agostino, il borgo campestre a pochi chilometri da Abbasanta.

Dalle 12 sarà possibile mangiare mentre dalle 14 parte la grande maratona musicale con l’evento “Primo maggio rock N grill vol.2”. Diversi i gruppi che si alterneranno sul palco. Spazio anche al surf con dimostrazioni skate, surfskate e rampe e simulazioni con istruttori.

Ad Ardauli sarà proposto “Trekking del primo maggio”. L’appuntamento è per le 8.30 in piazza San Damiano. L’itinerario toccherà le seguenti località: Funtana, Pardu, Muruddu, Sa Serra, Mandas, Craboisu. Per gli appassionati di foto la Pro loco invita a mandarle al proprio indirizzo prolocoardauli@tiscali.it e le immagini confluiranno così nell’archivio dell’associazione turistica. Il pranzo al sacco, a cura della Pro loco, si terrà nello spiazzo antistante Crabiosu.

La quota di partecipazione (comprensiva del pranzo) è di 10 euro. Per informazioni si può contattare il numero 333/5729652, per prenotare il numero 366/3836990. Come da consuetudine il primo maggio si popoleranno anche i tanti novenari attorno all’Omodeo. E anche il lago sarà meta di gite fuori porta.

