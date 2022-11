Domani, dalle 17.30, a Siapiccia, è in programma un laboratorio territoriale di co-progettazione riferito alla presentazione del Piano di Sviluppo Locale. Negli spazi del Centro Sociale, infatti, si parlerà del futuro della comunità, con l’obiettivo del 2030, in riferimento a un suo sviluppo sostenibile.

La serata è organizzata dall’amministrazione comunale di Siapiccia e sarà aperta alla partecipazione popolare. Saranno presentate, infatti, importanti opportunità per la popolazione, intesa come comunità, sia sotto il profilo delle imprese che, infine, delle associazioni. Sul piano della comunità, infatti, sono previsti importanti finanziamenti per migliorare la qualità della vita delle famiglie, dei giovani e degli anziani. Specifiche risorse sono previste per viabilità, patrimonio edilizio pubblico, attrezzature sportive spazi di socializzazione.

Nel caso delle imprese, invece, ci saranno delle risorse destinate a rafforzare il tessuto economico e favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali nei vari settori produttivi come turismo, agricoltura, artigianato e commercio. Nel settore dell’associazionismo e del volontariato, infine, sono previste misure specifiche per stimolare la partecipazione dei cittadini alla vita comunitaria e per valorizzare le rilevanti risorse ambientali, storiche e culturali.

