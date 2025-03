Un sogno pronto a trasformarsi in realtà. Accade nel Barigadu e in particolare a Samugheo dove, dal prossimo anno scolastico, bambini e ragazzi potranno contare su una scuola tutta nuova, altamente innovativa. Volgono al termine i lavori del nuovo polo scolastico, finanziati nel 2019 con Iscol@ dalla Regione. Un progetto ambizioso, da circa 6milioni di euro (di cui 4 milioni e 400.000 finanziati dalla Regione) che restituisce non solo alla scuola, ma all’intera comunità nuovi spazi al passo con i tempi.

Il nuovo polo scolastico a Samugheo

L'intero complesso sarà uno spazio polifunzionale per la comunità. L'intera area è stata concepita come un laboratorio permanente di ricerca e come centro di vita sociale e culturale, aperto non solo agli studenti ma anche alle famiglie e alle associazioni locali. «Si è proceduto alla ristrutturazione totale del vecchio caseggiato e a realizzare nuovi fabbricati. Il risultato è una scuola moderna, uno spazio a disposizione dell’intera comunità e che si ingloba perfettamente anche con l’area sportiva. È un polo che diventerà un centro di aggregazione per l’intera comunità oltre che soddisfare le esigenze della scuola. Siamo prossimi al collaudo, ma visto che ormai l’anno scolastico volgerà al termine preferiamo attendere i trasloco con l’inizio del nuovo anno per non interrompere la didattica», sottolinea il sindaco Basilio Patta.

Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Urru aggiunge: «L’intervento ha trasformato l'istituto esistente in un moderno campus scolastico, rispondendo alle esigenze didattiche contemporanee e rafforzando il ruolo della scuola come punto di riferimento per l'intera comunità». Il progetto ha previsto l'accorpamento della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ottimizzando gli spazi e migliorando l'offerta formativa per gli studenti. Sono stati ampliati gli spazi destinati all'attività didattica e alla mensa, creando ambienti più funzionali e accoglienti per studenti e insegnanti. Una particolare attenzione è stata dedicata alle aree verdi esterne, trasformate in spazi per momenti di incontro e socialità, promuovendo un ambiente educativo sano e stimolante.

Samugheo, lavori per il nuovo polo scolastico

È stata poi realizzata una nuova palestra e potenziata l'offerta sportiva, che si completerà con l'intervento sull'intero complesso sportivo che permetterà di realizzare nuove strutture e la riqualificazione di quelle esistenti tra cui la piscina comunale grazie alla partecipazione a dei bandi da parte del Comune. Entro il 2025 si interverrà attraverso un finanziamento della Regione (con il bando di rigenerazione urbana) alla ristrutturazione dell'ex cantina sociale per ospitare attività didattiche e laboratoriali.

Urru conclude: «Abbiamo creduto e crediamo fortemente nel progetto Iscol@, che permette di dare non solo alla comunità di Samugheo ma anche ai paesi limitrofi una scuola moderna, e funzionale elle esigenze attuali, nel contempo del trasferimento degli alunni nei nuovi edifici parallelamente è un nostro obiettivo dar vita all'asilo nido. Garantire l'istruzione delle generazioni future sono il futuro delle nostre comunità, garantire questi servizi è un atto concreto nella lotta allo spopolamento».

