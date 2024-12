Sarà un Natale in compagnia dei cavalli, a Pompu e Baradili, comuni che fanno parte del Consorzio Due Giare. Un’iniziativa che vuole regalare un sorriso ai bambini e pensare anche agli ultrasettantacinquenni. In collaborazione con il centro equestre “Il Giarino” di Gonnoscodina, sono state programmate alcune giornate di animazione, a Pompu, sabato 21, e a Baradili domenica 29 dicembre. Mantenendo al centro di tutto l’amore per la natura, i ragazzi del “Giarino”, con i cavalli bardati a festa, insieme a tutti coloro che si vorranno unire, porteranno un dono speciale ai residenti che hanno superato i 75 anni. I bambini, invece, avranno la possibilità di fare il loro primo giro su una sella, per le strade del centro urbano. Un’atmosfera fiabesca nei centri storici di piccoli paesi. “Un Natale di condivisione e socializzazione - commenta il presidente del Consorzio Lino Zedda - ma anche un’occasione per riprendere in mano il vecchio progetto di valorizzazione del turismo equestre nel territorio. Proprio il centro equestre il Giarino è ospitato in uno dei maneggi realizzati dal nostro Consorzio. Sarà un primo esperimento, che contiamo di riproporre anche in altri periodi dell’anno”.

