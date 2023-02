Sono le pariglie del riscatto. Questa volta in via Mazzini lo spettacolo c’è stato eccome. Non come domenica, tra fischi e proteste da parte del pubblico. Più di un’ora di acrobazie, alcune da togliere veramente il fiato.

Le pariglie andate in scena ieri in occasione della Sartiglia organizzata dal Gremio dei Falegnami hanno mandato in delirio il pubblico. Il primo vero boato è stato per Paolo Soddu, Rodolfo Manni e Davide Cingolani che domenica sera non sono riusciti a far vedere il loro numero preparato da mesi visto che la corsa era stata chiusa dalla questura prima del dovuto a causa del buio: la loro è una verticale riuscita fino alla fine. Una rivincita insomma. Ma si prendono tutta la scena anche Alessio Cuccu, Carmen Murru e Anthony Maccioni: loro hanno portato casa un tre su tre da manuale, perfetto. Anche per loro la domenica era stata amara. Il terzetto era tra i cinque che a causa del buio non si era potuto esibire. Poi tanti tre su tre da manuale. C’è il ponte tutto da incorniciare disegnato da Antonella Rosa, Andrea Concas e Federico Misura: in via Mazzini grida e applausi. Giorgio Sanna, Andrea Manias e Paolo Faedda eseguono una verticale che lascia il pubblico senza fiato. Il tre su tre in piedi con il centrale girato e la gamba sollevata è firmato invece da Daniele Mattu, Alessio Piras e Cristian Sarais. Ma c’è stata anche una caduta. Elisabetta Sechi, dopo aver eseguito il suo numero alla perfezione, in piedi sul suo cavallo girata verso il pubblico, è scivolata a terra sbattendo testa e schiena. Le sue condizioni non sono gravi. Ieri è stata trasportata subito in ospedale per accertamenti.

