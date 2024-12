L'obiettivo è quello di sostenere la crescita socio-culturale anche attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, e di ampliare la platea dei lettori rendendo il libro una diffusa abitudine sociale.

Il Comune di Cabras vuole ottenere la qualifica "Città che legge " 2024-2026. Tra i requisiti è prevista l’adozione di un “Patto locale per la lettura” quale strumento di promozione e programmazione di politiche per la lettura.

Il patto intende promuovere la creazione di una rete territoriale collaborativa tra i diversi soggetti interessati come istituzioni ed enti pubblici, scuole, librerie, associazioni e enti sociali. Per questo è stata avviata la campagna di adesioni finalizzata alla sottoscrizione del Patto. Gli interessati potranno presentare la propria adesione con comunicazione scritta da inviare via pec all’indirizzo protocollo@comune.cabars.or.it entro il 13 dicembre.

Per aderire non è necessario risiedere nel territorio comunale. Il Patto ha una durata triennale, rinnovabile mediante delibera o atto dei soggetti firmatari. I sottoscrittori possono recedere dal Patto in qualsiasi momento, inviando una comunicazione scritta all’indirizzo istituzionale del Comune. “Il Patto per la Lettura di Cabras - fanno sapere dal Comune - rappresenta una sfida e un’opportunità per fare della lettura uno strumento di crescita collettiva, un elemento centrale per il benessere culturale e sociale della comunità”.

