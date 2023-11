Blitz dei carabinieri nel centro di Oristano. Ieri i militari del nucleo operativo della Compagnia hanno arrestato un 29enne, Corrado Cocco, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I carabinieri da tempo tenevano sotto controllo i movimenti dell’uomo, venerdì mattina sono scattati i controlli: nell’abitazione di piazza Abruzzi è stato ritrovato un pacco contenente mezzo chilo di marijuana oltre a 15 grammi di hashish.

Il 29enne è stato arrestato in flagranza di reato e oggi è comparso in Tribunale per il processo per direttissima; il pm Andrea Chelo ha chiesto l’obbligo di dimora, la difesa con l’avvocata Carla Pinna ha sollecitato l’obbligo di firma e chiesto che a Cocco venisse data la possibilità di uscire per andare al lavoro.

Alla fine il giudice Marco Mascia ha disposto l’obbligo di firma, la direttissima proseguirà il prossimo 20 novembre.

© Riproduzione riservata