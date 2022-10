Il caro bollette fa una prima vittima a Oristano. La gelateria “Numero 1”, proprio dietro la Torre di piazza Roma, chiude i battenti. Troppo alti i costi energetici e le ultime bollette sono state una sonora mazzata: 23.541 euro nei mesi estivi del 2022 mentre nello stesso periodo di un anno fa il conto era di 9.671.

“Ormai è impossibile andare avanti, non ce la facciamo più” sbotta Eric Motto, 45 anni, originario di Monza, che dal 2015 aveva scelto l’Oristanese come seconda casa. Insieme alla famiglia, prima aveva aperto una gelateria a S’Archittu poi nel 2019 l’attività in piazza Roma. “Abbiamo sempre lavorato benissimo, poi le prime difficoltà sono arrivate con il Covid e il lockdown. Adesso queste bollette ci costringono a chiudere – aggiunge – Come possiamo sostenere simili costi? Dovremmo aumentare i prezzi dei gelati ma non sarebbe sufficiente lo stesso”. A malincuore, l’unica soluzione possibile è quella più drastica e dolorosa. “Abbiamo dovuto licenziare la nostra dipendente, non è stata una scelta semplice ma non abbiamo avuto alternative”.

Grande amarezza e rabbia per una famiglia che dal 2005 lavora nel settore del gelato artigianale. “Adesso sarebbe dovuto essere il momento della ripresa ma questa crisi ci ha dato il colpo di grazia, purtroppo dobbiamo arrenderci”. La speranza è che l’amministrazione comunale possa trovare qualche soluzione “se ci fosse qualche agevolazione o contributo per provare a resistere” ripete Eric Motto. E intanto da domenica niente più tavolini dietro la Torre, la gelateria chiude.

