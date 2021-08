Ha attirato l’attenzione dei carabinieri di Lanusei e dello Squadrone Cacciatori carabinieri di Abbasanta mettendo in atto manovre stradali non corrette e i militari hanno finito per sanzionarlo, e non solo per le violazioni al codice della Strada.

Nei guai è finito un giovane che è stato bloccato e controllato. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di quattro coltelli a serramanico.

Quindi non solo una denuncia ma anche le sanzioni per le manovre azzardate.

