Don Antonio Scudu riposerà per sempre in Israele. Il sacerdote salesiano, originario di Villagrande, è morto domenica scorsa nel monastero cattolico di Betgemal, dove per lungo tempo ha predicato la parola di Dio. Aveva 82 anni. Era un sacerdote salesiano, don Antonio, rimasto legato a doppio filo alla sua terra d’origine. D’estate non mancava mai di fare rientro nel suo paese.

Era sua consuetudine trascorrere un soggiorno di qualche settimana insieme alla sua famiglia d’origine, prestando collaborazione nella parrocchia di San Gabriele dove era solito amministrare le funzioni con il parroco di turno. Missionario dal 1961, era stato ordinato sacerdote a Gerusalemme il 25 giugno 1972, al termine di un lungo percorso di studi tra Beirut e Cremisan.

Don Antonio è ricordato, particolarmente, per il suo amore a Betgemal, l’accoglienza premurosa e instancabile dei visitatori in special modo quelli di fede ebraica e l’apostolato della buona stampa. I familiari più stretti sono volati in Israele per l’ultimo saluto.

© Riproduzione riservata