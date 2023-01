Senza la contropartita delle assunzioni subordinate alla residenza i sindaci ogliastrini non avrebbero firmato le nuove concessioni dei territori all’Agenzia Forestas.

La conferma che il reclutamento avverrà nel rispetto di quel criterio è arrivata dall’assessore regionale dell’Ambiente Marco Porcu: «Ora possiamo procedere alle assunzioni secondo il criterio della residenza», ha detto l’esponente di Fratelli d’Italia. «Siamo consapevoli - ha aggiunto l’assessore - dell’importanza delle attività di Forestas, che rappresenta un presidio istituzionale e di sicurezza nei territori dell’Isola, perciò si era reso necessario un approfondimento dell’ufficio legislativo regionale sulla piena operatività dell’articolo 49 della legge istitutiva dell’Agenzia, nell’interesse dei lavoratori, che verranno assunti, e della stabilità del loro rapporto di lavoro».

Sono le parole dell’assessore Porcu a margine dell’incontro con i sindaci dell’Ogliastra che avevano sollevato il problema del turnover degli operai, cui hanno partecipato anche il commissario e il direttore generale di Forestas, Giovanni Caria e Antonio Casula. Erano presenti i sindaci di Arzana, Baunei, Cardedu, Gairo, Jerzu, Lanusei, Osini, Seui, Talana, Tertenia, Ulassai, Ussassai, Urzulei e Villagrande. «Il fronte comune dei sindaci è stato decisivo. Siamo stati uniti e compatti in questa vertenza e abbiamo portato a casa un risultato storico», ha detto il sindaco di Urzulei, Ennio Arba.

Più semplice, sotto il profilo tecnico-amministrativo, era la vicenda di Arzana. L’ha chiarita il direttore generale di Forestas, Agostino Curreli: «La scadenza al 2041 della sospensione degli usi civici rende del tutto inutile e superflua l’utilizzazione della proroga disposta per 12 mesi a partire dal termine del contratto co stipulato dato che nulla c’è da rinnovare o prorogare in materia di usi civici. La norma del 2022 non prevede l’automatica decadenza dei mutamenti di destinazione ancora vigenti al momento della scadenza contrattuale tra Agenzia e Comune e autorizzati dalla Regione».

Gli operai di Arzana hanno atteso impazienti il risultato: «Hanno capito il momento e li ringrazio. L’obiettivo era quello di garantire assunzioni ai residenti nel nostro territorio», ha puntualizzato il sindaco, Angelo Stochino. Non nasconde la soddisfazione anche Sergio Lorrai, primo cittadino di Gairo: «Dopo un lungo lavoro in cui Gairo è stato protagonista e coordinatore, e non poteva essere altrimenti essendo il Comune che concede il numero maggiore di ettari di territorio a Forestas, si è raggiunta la condizione necessaria per poter firmare la convenzione di rinnovo che, a mio avviso, dovrà comunque avere un riferimento all’articolo 49 della legge regionale, secondo quanto studiato, scritto e proposto in sede di riunione dei sindaci».

