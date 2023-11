Sono cominciati nell’ufficio postale di Urzulei gli interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede, prima in Ogliastra, è inserita nell’ambito di “Polis - Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei Comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Per una ventina di giorni la sede di via Vittorio Emanuele non sarà operativa. La continuità di tutti i servizi per i cittadini sarà garantita attraverso uno sportello dedicato all’ufficio postale di Talana, che per il periodo di interruzione del servizio a Urzulei aprirà sei giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45

«L’ufficio postale di Urzulei - spiega Andrea Madeddu, direttore della filiale provinciale di Poste Italiane di Nuoro - è la quinta sede in provincia e la prima in Ogliastra a essere inserita nell’ambito del progetto aziendale che mira a rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei Comuni con meno di 15 mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide». Sono già terminati i lavori nelle sedi di Meana Sardo, Aritzo, Sorgono e Mamoiada.

«Alla riapertura della sede, anche a Urzulei, come in altre 72 sedi della provincia - prosegue Madeddu - sarà possibile richiedere i primi tre certificati Inps direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione Unica e il modello Obis M, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

