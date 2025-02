Archiviata la vittoria al concorso “Italian tree of the year 2024”, ora il Tasso di Matari a Urzulei, in Ogliastra, dovrà rappresentare l'Italia nell'European Tree Of The Year 2025, il contest europeo dove si sfidano gli alberi monumentali vincitori dei vari concorsi nazionali.

L’età è stimata intorno ai 500 anni e con ben 17 metri di altezza e 5 metri di circonferenza, S'Eni 'e Matari, come localmente è conosciuto questo patriarca verde, è un tesoro naturale che veglia da secoli nel territorio di Urzulei, affacciandosi sul Rio Flumineddu e sulle gole di Gorropu.

Si può votare fino al 24 febbraio attraverso il portale della Giant Trees Foundation al seguente indirizzo: https://www.treeoftheyear.org/vote/tasso-di-matari-urzulei. Si può votare una sola volta, utilizzando il proprio indirizzo e-mail personale e si possono esprimere due preferenze.

La scelta effettuata dovrà essere confermata tramite il link pervenuto alla casella di posta elettronica utilizzata per esprimere il voto.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata