Intervento del Soccorso Alpino per soccorrere un’escursionista polacca infortunatasi nel territorio di Urzulei, mentre percorreva il sentiero che dall'ingresso del canyon di Gorropu conduce al Passo di Genna Silana, sulla strada statale 125 Orientale Sarda.

La donna, durante il percorso, si è procurata un trauma alla caviglia e non è più stata in grado di proseguire il cammino.

La Centrale Operativa del 118 è stata allertata da un altro escursionista e ha localizzato l’escursionista grazie all’SMS locator inviato dalla Centrale Georesq di Sassari.

Poi si sono attivate le squadre composte da 5 tecnici delle Stazioni Ogliastra e Nuoro e da 3 uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Non appena raggiunta, la donna è stata stabilizzata, posizionata sulla barella e trasportata con la tecnica della portantina fino al Campo Base Gorropu dove la attendeva l'ambulanza dei Volontari di Soccorso di Urzulei per condurla in ospedale.

