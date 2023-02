La rivolta gialla per difendere il diritto alla salute in Ogliastra.

Dal 6 marzo, i comitati e le associazioni del territorio scendono nuovamente in campo per difendere la sanità ogliastrina, sempre più ammaccata. Questa volta con una rivolta silenziosa e colorata che non vuole fermarsi a una singola giornata, ma che vuole lasciare il segno a lungo, per attirare l’attenzione di chi di dovere.

Tutti i cittadini che hanno a cuore le sorti della sanità in Ogliastra, potranno aderire esponendo un panno giallo dalle proprie finestre e dai propri balconi.

Tra gli organizzatori, per il momento, Tutti uniti per l’ospedale ogliastrino, Giù le mani dall’Ogliastra, le associazioni del 118 di tutta Ogliastra, a cui si aggiungeranno le altre associazioni sensibili alla tutela del diritto alla salute.

