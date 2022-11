Poco più di mille anime e centinaia di emigrati. Ma c'è anche chi torna a casa e investe capitali. A Triei una giovane coppia ha aperto un pub in stile scozzese: l'hanno chiamato Caledonia, nome che gli antichi romani avevano attribuito alla Scozia.

Chiara Chironi, 34 anni, e Marco Monni, 32, hanno lasciato la Gran Bretagna per rientrare a casa, riappropriandosi delle proprie radici. In valigia un carico di esperienza professionale lunga cinque anni, tra pub (lui) e hotel (lei).

Un investimento atipico, perché il borgo è in decadenza demografica, i bambini sono sempre meno e l’età media è piuttosto elevata. Gli effetti degli indicatori negativi si ripercuotono sui servizi alla comunità, orfana persino di un negozio di alimentari.

«Sappiamo che è un azzardo, ma secondo noi ci sono buone prospettive», dice Chiara. Ma il tutto esaurito all'inaugurazione del pub di via Carlo Alberto fa ben sperare. «Siamo consapevoli che non sia semplice: Triei non è né Edimburgo né Tortolì, ma riteniamo ci siano spazi per far bene. Confidiamo di poter accogliere anche clienti dai paesi vicini».

