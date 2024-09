La nuova viabilità urbana di Tortolì è entrata in vigore oggi. Tre i sensi unici istituiti: viale Pirastu, via Garibaldi e il tratto iniziale di via Vittorio Emanuele, tra via Seminario e via Umberto. Benché la novità fosse stata ampiamente annunciata da tempo, sono stati numerosi gli utenti della strada rimasti smarriti davanti alla nuova segnaletica.

D’ora in avanti viale Pirastu è percorribile soltanto verso piazza Fra Locci. Per uscire e raggiungere gli svincoli per l’Orientale e la 198 occorre transitare in via Scorcu e all’incrocio girare a sinistra verso la rotonda di viale Pirastu.

Gli utenti che arrivano da via Garibaldi possono proseguire verso il Comune (invariate le direzioni via Foddeddu e via delle Lavandaie) con obbligo di svoltare a destra verso corso Umberto. A senso unico anche tutta la via Umberto, da piazza Fra Locci verso il Corso.

Unico senso di marcia anche in via Vittorio Emanuele, da dove non si uscirà più verso via Umberto.

