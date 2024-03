Quarantasette studenti delle Industriali di Tortolì hanno preso confidenza con le attività di E-Distribuzione. L’attività formativa si è svolta, ieri mattina, nell’innovativo Centro di formazione e addestramento di Quartucciu della società del gruppo Enel, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, e ha coinvolto due terze e due quinte con gli alunni che hanno seguito con interesse i docenti esperti di E-Distribuzione.

L’attività ha compreso lezioni teoriche su impianti e linee di media e bassa tensione e visite guidate al campo scuola, laboratori per poter vedere dal vivo quanto illustrato nella lezione teorica su impianti di media e bassa tensione. Infine, i ragazzi dell’Istituto tecnico di via Scorcu, diretto da Basilio Drago, hanno manifestato molto interesse nelle esercitazioni con scenari tipici dei lavori di E-Distribuzione eseguiti tramite gli strumenti della realtà virtuale.

La formazione agli studenti si inserisce tra le iniziative di sostenibilità di E-Distribuzione a favore delle comunità, con lo scopo di coinvolgere partner esterni come scuole, università, associazioni, nonché di tutti gli enti - come Protezione civile e Vigili del fuoco - che svolgono un ruolo sociale nella gestione delle situazioni di emergenza dovute ad eventi atmosferici.

Roberta Casciello, responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell’Area operativa Sardegna di E-Distribuzione, sottolinea: «Siamo sempre molto felici e orgogliosi di realizzare queste iniziative formative per il futuro dei nostri giovani e di metterci al servizio delle comunità in cui operiamo, in un’ottica di sostenibilità ed attenzione al territorio. Conoscenza del sistema elettrico, mondo scuola-lavoro, operare in sicurezza, tutela dell’ambiente e innovazione tecnologica sono le direttrici di questi incontri». Il dirigente scolastico, Basilio Drago, conferma l’importanza delle attività di formazione svolte al Centro di addestramento operativo di Quartucciu: «Rientrano nell’ambito delle iniziative previste dai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, in linea con la programmazione e il curricolo del percorso di studi dell’Istituto tecnico industriale di Tortolì a indirizzo “Elettrotecnica”. Cogliamo l’occasione per ringraziare E-Distribuzione per la disponibilità e auspichiamo che il percorso formativo, avviato già nello scorso anno scolastico, possa proseguire con la consueta collaborazione».

Il Centro di formazione e addestramento, che si sviluppa a Quartucciu, in località Pill’e Matta, è una struttura che è stata realizzata per promuovere la formazione teorica e soprattutto pratica del personale operativo di E-Distribuzione, ma anche per ospitare eventi di “Eco-safety coaching” rivolti al personale delle imprese appaltatrici, seminari con associazioni finalizzati alla prevenzione del rischio elettrico, e incontri con le scuole e le Università sui temi dell’energia. In Italia E-Distribuzione ha realizzato dodici Centri di formazione e addestramento, in modo da offrire gli stessi servizi a tutti i colleghi e partner esterni dislocati sul territorio. Il Centro di Cagliari è costituito da due aule didattiche, due laboratori attrezzati e un campo scuola corredato di impianti dimostrativi.

