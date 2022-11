Su un tratto di 15 chilometri, tra l’uscita di Tortolì in direzione Ilbono, l’Anas ha ridotto il limite di velocità da 90 a 70 chilometri orari.

Provvedimento che si è reso necessario alla luce delle condizioni del tragitto e per dare un giro di vite alla velocità.

L’incremento di attività zootecniche e il conseguente ingrossamento del traffico in entrata e in uscita negli stradelli di penetrazione agraria ha suggerito alla società proprietaria della strada di adottare contromisure a beneficio della sicurezza degli utenti. Di conseguenza aumentano i tempi di percorrenza della bretella, allacciata alla provinciale 27 che, di fatto, è la porta d’accesso alla zona marina dell’Ogliastra per chi arriva dal nord Sardegna.

L’istituzione del nuovo limite di velocità è stato disposto da Anas nel tratto fra il chilometro 95.990 e il 109.324.

Il dipartimento regionale ha effettuato diversi sopralluoghi lungo il percorso, oltre che dai frequentatori abituali di Tortolì, Lanusei, Ilbono ed Elini risulta essere attraversato anche da numerosi autotrasportatori e turisti, in particolare motociclisti.

