La piazza di Porto Frailis è cardioprotetta. Nella terrazza affacciata sulla suggestiva baia è stato installato l’ottavo defibrillatore fornito dalla sezione Avis di Tortolì. «L’acquisto - dice Luca Russo, presidente dell’associazione di volontariato - è stato possibile grazie ai contributi raccolti in occasione del concerto dei cori polifonici che si è tenuto di recente».

Dopo l’installazione a Porto Frailis sale dunque a nove il numero di strumenti salvavita disponibili nel territorio comunale: uno di questi è montato nella chiesa di Sant’Andrea da quasi un anno ed è stato donato dal comitato religioso Santa Rita. L’Avis prosegue nella sua attività di cardioprotezione del territorio: la mappa è completata dai dispositivi installati nell’ambulatorio della guardia medica di via Monsignor Virgilio, all’edicola Muceli, al bar Star 1 di via Lungomare, alla Sughereta, al bar Le Mimose di Orrì (stagionale), al bar Melody e in Municipio.

In occasione dell’evento che si è tenuto ieri sera, l’Avis ha donato all’amministrazione comunale cinque panchine, due delle quali in memoria di Cristian Cozzi, scomparso un anno fa. Gli elementi d’arredo, posizionati in piazza Porto Frailis e in via Lungomare all’altezza della torre San Miguel, sono stati acquistati grazie al contributo della popolazione e degli amici di “Ciccio”.

