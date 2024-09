Il rito si è compiuto. Alle 20.15 di oggi è avvenuto lo scambio della bandiera del comitato di San Salvatore.

Il neo presidente, Gianluca Loi, 44 anni, operaio, di Tortolì, ha ricevuto il vessillo dall’uscente Franco Cocco.

Il corteo, allietato dalla fisarmonica di Ignazio Lepori e scandito dai tradizionali spari de is cuettus, si è snodato verso il quartiere di San Michele dove si trova l’abitazione di Loi. Il quale, sull’uscio di casa, è stato accolto dalla moglie Chiara con un prolungato abbraccio carico di emozione.

Non sono mancate le lacrime, per un momento particolarmente sentito dai soci del comitato.

Quello di oggi è stato l’atto finale de is Festas de sartu, manifestazione che per le sue ritualità è esclusiva in Sardegna.

