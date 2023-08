Gli antichi riti de Is Festas de sartu entrano nel vivo con i festeggiamenti in onore di san Lussorio, primo dei tre eventi in programma fino a metà settembre. Ieri sera la comunità di Tortolì ha rinnovato la tradizione de s’imbidu nel sagrato di Sant’Andrea.

Se l’è aggiudicato Lella Lepori con 450 euro. Alla donna, originaria di Villagrande ma trapiantata da anni a Tortolì, il comitato, quest’anno presieduto da Mariano Congiu, ha affidato l’onore di trasportare sul cocchio il simulacro del santo martire verso la chiesa campestre.

L’anteprima de s’imbidu è stata allietata dal concerto del coro polifonico Nugoro Amada. Oggi la festa prosegue con la processione (ore 18.30) verso l’antica chiesetta e con la serata danzante animata dal fisarmonicista Gianpaolo Puddu e dai maestri di ballo Franco e Iole.

