A Tortolì prendono il via gli incontri istituzionali con il consigliere speciale del segretario generale direttore Lega Musulmana mondiale in Italia per parlare dello sviluppo dell’Ogliastra. Questa mattina, con un jet privato proveniente da Roma, è atterrato a Tortolì AbdulAziz A. Sarhan insieme all’editore di Kalima, Nizar Ramadan.

I due sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Massimo Cannas e dai rappresentanti di Giunta. Il primo cittadino ha poi illustrato le caratteristiche economiche e storiche del territorio ogliastrino.

Erano presenti, inoltre, Giancarlo Insinna (amministratore unico di Aliparma), Mauro Izzacani (direttore generale di Aliparma), Franco Amendola (presidente del consorzio industriale), Giorgio Todde (assessore regionale ai Trasporti) con il suo consulente Massimiliano Piu, Rocco Meloni (presidente del consorzio degli albergatori e due assessori della giunta comunale (Ladu e Cattari).

Cannas ha puntato molto l’attenzione sulle caratteristiche della zona, definendola “accogliente, laboriosa, produttiva e interessata alle contaminazioni”.

"L'Ogliastra, sessantamila abitanti con un importante record, una delle comunità più longeve del pianeta, una delle 5 Blue zone del mondo è la nostra terra" ha detto il primo cittadino. "Se ci saranno proposte per investimenti esterni da parte vostra siamo disposti ad accogliervi e coadiuvarvi" ha confermato Cannas.

L'assessore Todde ha portato agli ospiti i saluti della Regione e ha espresso favore per l’interessamento della Aliparma all’aeroporto di Tortolì: "L'insularità determina la necessità di potenziare i collegamenti e le sue infrastrutture, mi auguro che arrivino nuovi investitori che manifestino interesse per le infrastrutture sarde". "Accompagneremo gli investitori nei loro percorsi in Sardegna" ha precisato l'assessore.

Il rappresentante della Lega Musulmana ha evidenziato l'importanza delle relazioni fra le comunità, stimolando gli amministratori locali a fare uno sforzo per promuovere questo bellissimo territorio: "Sono venuto in visita esplorativa di cortesia per aprire una prima interlocuzione. I turisti cercano servizi di qualità e buona accoglienza, quelli che del Golfo cercano la bellezza ma anche di arrivare con comodità e trovare servizi accessibili e di qualità".

Soddisfazione per l'incontro è stata espressa dal presidente Amendola, "siamo pronti a sederci intorno ad un tavolo con Aliparma e il suo management per discutere del rilancio dello scalo ogliastrino”. “Siamo aperti alle offerte di operatori arabi in questa terra – ha aggiunto Rocco Meloni - e siamo pronti ad accogliere gli investitori interessati a far crescere insieme a noi questo territorio". Mauro Izzacani ha manifestato l'interesse a collaborare con gli amministratori ogliastrini: “Siamo pronti a metterci in prima linea per accompagnarvi in un percorso di crescita".

