Tre auto coinvolte e quattro feriti in ospedale. È il bilancio dell’incidente accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in viale Santa Chiara, poco più avanti rispetto all’incrocio del cimitero di Tortolì.

Secondo una prima dinamica dei fatti, ancora tutta da accertare, una Peugeot 108 condotta da una donna di Talana ha urtato una Volkswagen Golf nera guidata da un ragazzo di Villanova Strisaili. La Peugeot si era appena lasciata alle spalle il passaggio a livello di viale Santa Chiara e, per cause ancora tutte da accertare, ha colpito la parte posteriore sinistra della Golf che viaggiava in senso opposto.

Subito dopo l’urto, la Golf nera è schizzata sopra un’altra Golf, di colore grigio, condotta da un uomo originario di Arzana ma residente a Loceri, che seguiva la stessa direzione della Peugeot. A bordo della Golf grigia viaggiava anche il figlio minorenne del conducente.

I feriti, rimasti sempre vigili e coscienti sebbene doloranti, sono stati trasportati per gli accertamenti del caso all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. I carabinieri della sezione radiomobile di Lanusei hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto hanno lavorato i Vigili del fuoco di Tortolì per la pulizia della carreggiata e la rimozione delle auto e tre ambulanze del 118. Il traffico lungo viale Santa Chiara ha subito un lungo rallentamento.

