Cinque mesi fa ha perso tragicamente la figlia di 10 anni. Silvia Piu era la mamma di Anna Laura Pilia, la piccola velista che ha perso la vita mentre si allenava sul suo optimist nelle acque del porto di Arbatax. La donna è scomparsa oggi all’età di 47 anni. Moglie di Bruno Pilia, radiologo in pensione e ultimo presidente della Provincia Ogliastra, lavorava negli uffici del poliambulatorio Asl di Tortolì. Il Comune, interpretando i sentimenti della comunità, ha annullato tutte le manifestazioni di piazza previste per oggi. Non solo, anche le parrocchie, che per oggi avevano organizzato tombolate e festicciole in occasione dell’Epifania, hanno cancellato i programmi.

«Il sindaco, unitamente all’amministrazione comunale, a seguito della tragedia appresa questa mattina a Tortolì in cui è deceduta la nostra cara concittadina Silvia, esprime profondo cordoglio e si unisce al lutto della famiglia. La città di Tortoli perde una madre che ci ha lasciato troppo presto, in segno di rispetto e interpretando il sentimento comune dei cittadini, tutte le attività di intrattenimento musicale previste per l’Epifania, in tutto il territorio comunale saranno sospese».

Così l’amministrazione ha voluto ricordare la donna ed esprimere cordoglio ai familiari in una giornata di dolore che si dilata dopo l’immane tragedia dell’8 agosto scorso.

© Riproduzione riservata