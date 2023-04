Tortolì ancora una volta capitale dei fiori. “Tortolì In Fiore”, la manifestazione florovivaistica organizzata dall’associazione Passioni d’Ogliastra nota in tutta la Sardegna e non solo, torna dopo tre anni di stop a causa della pandemia.

La magia delle infiorate artistiche si è rinnovata questo fine settimana con migliaia di visitatori che hanno fatto tappa nel paese per ammirare i tappeti floreali realizzati lungo viale Monsignor Virgilio. Le abili mani delle informatici del gruppo città di Tortoli hanno realizzato le opere d’arte petalo dopo petalo. “

Trame di Sardegna”: questo il tema delle infiorate. Ma non solo: anche le manine dei piccoli infioratori della scuola dell’infanzia di via Frugoni, della cooperativa Bimbo Club e della ludoteca Peter Pan hanno realizzato tappeti colorati con il sale. Decine gli stand di artigianato, sorridono anche le attività bar e ristoranti con tavoli pieni. Poi musica, animazione per bambini, la mostra dell’abito tradizionale a cura del gruppo folk Sant’Andrea. E il concerto dei ragazzi dell’associazione “Nel mondo di Gio” dedicato a Mirko Farci. Il primo appuntamento, che apre alla stagione estiva, è un successo.

