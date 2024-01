Una gran folla di fedeli ha accolto il simulacro della Madonna di Lourdes, pellegrina nella diocesi di Lanusei.

Consegnata all’Unitalsi lo scorso settembre per la peregrinazione in tutto il territorio nazionale, la statua della Vergine è arrivata intorno alle 18 di oggi in piazza Fra Locci. Da qui il corteo si è snodato verso la chiesa di Sant’Andrea dove l’Azione cattolica cittadina ha animato il rosario meditato.

Domani, alle 9, verrà celebrata la messa nella chiesa di via Amsicora e al termine il simulacro raggiungerà la Rsa di viale Europa per un momento di preghiera con gli ospiti della struttura, dove alle 11.15 è prevista la celebrazione della messa.

In serata trasferimento a San Giuseppe.

