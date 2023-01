Momenti di paura in via Oristano, a Tortolì, per un incendio che ha divorato una cisterna di plastica su un balcone.

Sul posto, intorno alle 12.30 di oggi, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno bonificato l'area mettendola in sicurezza. All'origine dell'episodio, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe un corto circuito nell'impianto elettrico che alimenta l'autoclave del serbatoio dell'acqua.

Il surriscaldamento elettrico ha innescato le fiamme che hanno bruciato gran parte della cisterna, rendendola inservibile.

In via Oristano, tra via Vittorio Emanuele e la centralissima via Monsignor Virgilio, era arrivata per precauzione anche un'ambulanza del 118, ma non è stato necessario nessun intervento sanitario.

