Cinque ausiliari, quattro donne e un uomo, sono pronti a indossare la pettorina e pattugliare le aree dei parcheggi a pagamento. Il conto alla rovescia per l’inizio del servizio dei parcheggi a pagamento è iniziato: oggi, da Orrì e Basaura, un'impresa specializzata di Gadoni ha cominciato a riqualificare la segnaletica, sia orizzontale che verticale, lungo le strade e nelle piazze in cui è stata disposta la sosta onerosa.

Nella cittadina il ticket per la sosta non si paga dal 6 novembre 2021. Gli interventi proseguiranno domani in corso Umberto, in via Monsignor Virgilio e piazza Rinascita dove, per motivi logistici, gli operai inizieranno eccezionalmente alle 6 anziché alle 8.

La polizia locale, guidata da Marta Meloni, ha emesso un’ordinanza per disciplinare circolazione e sosta nei tratti sottoposti agli interventi. Disposta l'istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta in corso Umberto, via Monsignor Virgilio, piazza Porto Frailis, Rinascita, Fra Locci, Racugno e Serpi e in via Stazione. L’appalto dei parcheggi verrà gestito dalla società Levante con sede a Maglie, in provincia di Lecce.

© Riproduzione riservata