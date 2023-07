In difficoltà nelle acque del mare di Tortolì, sono stati salvati da una bagnina.

Paura sulla spiaggia di Foxilioni. Padre e figlia, in vacanza in Sardegna, stavano facendo il bagno con il mare particolarmente agitato, quando si sono trovati in difficoltà e non riuscivano più a tornare a riva.

La bagnina del servizio di salvamento presente in spiaggia li ha visti e si è gettata in acqua riportandoli a riva e salvandoli. Poi sul posto è arrivato il personale del 118 con due ambulanze.

Solo tanta paura, dunque. Ancora da chiarire quanto avvenuto in mare, se padre e figlia siano stati colti di sorpresa dalle onde mentre nuotavano o se uno dei due abbia accusato un malore.

