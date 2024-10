Un’auto a fuoco nella notte in vico Ponza, nella parte alta di Porto Frailis. L’incendio è scoppiato poco dopo l’una e mezza. Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati i residenti che, preoccupati, hanno subito chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Tortolì.

Il personale del 115 è subito intervenuto insieme a una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Lanusei per i rilievi del caso e per capire da che cosa siano state causate le fiamme. Non è esclusa l’origine dolosa del rogo. Ma per accertarlo serviranno ulteriori indagini corredate da testimonianze, compresa quella della proprietaria della Toyota Yaris, una signora di origini romane, e da visualizzazioni di eventuali filmati registrati dalle videocamere.

