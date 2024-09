Al culmine di un’asta tiratissima, Marcella Marongiu si è aggiudicata la statuina di Gesù Bambino. In uno stato di ansiosa attesa, la folla, assiepata sul sagrato di Sant’Andrea, ha assistito a s’imbidu di San Salvatore. La donna, cameriera ai piani in una struttura ricettiva, ha offerto 820 euro per accaparrarsi l’ambito simulacro che potrà custodire nella propria abitazione fino al 30 novembre prossimo, giorno in cui la comunità festeggia il patrono, sant’Andrea.

Socia del comitato di San Salvatore, la donna ha concesso il bis dopo essersi aggiudicata la stessa asta nel 2017. Letizia Fanni si è, invece, aggiudicata su giuali, icona associata alla statua grande del Santissimo. Ha offerto 100 euro, primo e unico rilancio dopo l’apertura dell’asta con 50 euro messi sul piatto dal comitato.

S’imbidu ha inaugurato i festeggiamenti dell’ultima rassegna de is Festas de sartu che si concluderà martedì sera con lo scambio della bandiera tra il presidente uscente e il neoeletto.

