È allerta meteo: per domani il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, chiude le scuole, dal nido alle superiori.

Il dipartimento regionale di Protezione civile ha diramato un bollettino che annuncia “cumulati moderati, puntualmente fino a molto elevati” su tutto il settore centro-orientale con rischio idrogeologico per temporali a partire dalle 9. Un avviso che il Comune ha ricevuto nel primo pomeriggio di oggi e a cui è seguita la costituzione del Coc (Centro operativo comunale).

«L’ordinanza della chiusura delle scuole è un provvedimento a titolo precauzionale, a tutela della pubblica incolumità», ha puntualizzato il primo cittadino. Sempre per motivi di sicurezza, il sindaco ha disposto anche la chiusura del guado per Orrì.

Il comune invita i cittadini a non impegnare le strade principali di accesso e collegamento alla cittadina. Non è da escludere che l’ordinanza possa essere prorogata anche per sabato.

L’allerta arancione diramata dalla Protezione civile cesserà sabato a mezzanotte.

