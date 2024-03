Addio ad Assuntina Piras, la nonnina di Tortolì che, lo scorso 15 novembre, aveva compiuto 101 anni. Ha concesso l'ultimo respiro alle 2.30 della scorsa notte.

Sangue di Arzana ma radici a Tortolì, dove aveva abitato sin da bambina, la signora è stata sposata con Luigino Loddo (venuto a mancare nel 2006, all’età di 85 anni), con il quale ha avuto sette figli. Negli ultimi anni nonna Assuntina è stata accudita nella casa di via Monsignor Virgilio dalla figlia Caterina.

Assuntina era arrivata all’età di 5 anni in quello che all’epoca era un paesotto. Era il 1927, quando i genitori si trasferirono a Tortolì per lavorare nei campi. La donna ha gestito un emporio di alimentari in via Monsignor Virgilio tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi del Settanta. Erano gli anni dello sviluppo della Cartiera di Arbatax e lei, in quella posizione strategica in cui sorgeva la bottega, vendeva panini imbottiti a carovane di operai, oltre che consegnare la merenda nelle scuole del vicinato.

I funerali domani mattina nella chiesa di Sant’Andrea.

