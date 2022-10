A Tertenia torna Sa cursa sarralesa. Si svolgerà nella marina di Tertenia, eden delle vacanze estive per migliaia di turisti.

Organizzata dalla Consulta giovanile del paese, quella in programma domenica alle 9.30 sarà la quarta edizione della corsa non competitiva di 5 e 10 chilometri, le cui iscrizioni si effettueranno nei parcheggi della spiaggia di Foxi Manna.

Il percorso si snoda tra asfalto e sterrato, con pendenze non eccessive e poche curve. Ai partecipanti gli organizzatori suggeriscono di indossare maglietta bianca o nera. La quota di iscrizione, 15 euro per la 10 chilometri e 10 euro per 5 chilometri, comprende l’acqua durante tutto il percorso e il pranzo a base di malloreddus al ragù, pane e salsiccia, birra e vino.

Le premiazioni si terranno alle 15, sempre a Sarrala, e la Consulta consegnerà una medaglia ai primi tre classificati per le categorie maschile e femminile cui saranno associate cassette di prodotti enogastronomici del territorio.

