Alla Marina di Sarrala sarà ricordata come la schiusa di fine agosto.

È quella delle uova di Caretta Caretta depositate da una tartaruga sulla spiaggia di Foxi Manna a Tertenia nella mattinata di oggi: intorno alle 7 sono fuoriusciti dalla sabbia almeno 120 piccoli esemplari della specie protetta che, con il passare dei minuti, hanno guadagnato il mare attraverso un cordone predisposto dai pochi bagnanti che in quei momenti si trovavano sull’arenile.

Il nido era a otto metri dal bagnasciuga. Una tartarughina non ce l’ha fatta ed è morta, mentre un’altra è stata aiutata a raggiungere l’acqua dopo essersi trovata in difficoltà lungo il tragitto.

Quello di oggi è stato un evento eccezionale per il litorale di Tertenia, al punto che centinaia di residenti e vacanzieri si sono precipitati a guardare lo spettacolo.

«È stata un’emozione iniziare la giornata così. Una bella sorpresa per tutti», ha raccontato Gianni Secci, originario di Quartu Sant’Elena, tra i primi ad arrivare in spiaggia quando era in corso la schiusa. In servizio al reparto aeronavale delle Fiamme gialle di Cagliari, l’uomo ha provveduto ad allertare i colleghi della stazione di Arbatax che hanno avviato le canoniche procedure del caso. In attesa che la delegazione arrivasse sul posto, l’area è stata delimitata con delle canne. Informato la Forestale di Arbatax, sopralluogo.

