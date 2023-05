Il liceo artistico Melotti di Cantù ha scelto Tertenia per un progetto di vita e di arte.

Il gruppo di alunni, una cinquantina circa iscritti alle terze classi, ha soggiornato in una struttura ricettiva di Sarrala nelle cui spiagge cristalline ha sviluppato l’iniziativa didattica.

Durante la loro esperienza, promossa da uno degli insegnanti che da anni trascorre le ferie nella marina, i ragazzi sono stati divisi in gruppi e hanno realizzato diverse forme di arte effimera, tra cui body art, sculture sulla spiaggia di Foxi Manna e sculture eoliche.

Alla luce dell’episodio avvenuto sulla costa di Baunei, dove i vandali hanno imbrattato con la vernice spray uno scoglio nella caletta di Oronnoro, la vacanza-studio dei ragazzi di Cantù ha confermato che l’arte può essere espressa anche nelle aree più protette senza deturpare il sistema ambiente.

«L’autentica arte si fonde senza rovinare, abbracciando il paesaggio con grazia», ha evidenziato Federica Puddu, vicepresidente dell’associazione Tertenia turismo guidata da Eliana Carta.

«Non possiamo che ringraziare i ragazzi di Cantù per aver scelto, rispettato e valorizzato il nostro territorio e ci auguriamo di poter collaborare in futuro alla realizzazione di eventi di questo genere ha aggiunto la Puddu. Sviluppando l’arte effimera, riassorbita dalla natura stessa, in una settimana di soggiorno i liceali provenienti dalla Lombardia hanno creato alcune sculture a due passi dall’acqua cristallina, ricevendo l’apprezzamento di chi ha potuto cogliere il loro estro.

