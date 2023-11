“Violenza sulle donne e le dinamiche della vittimizzazione secondaria: ruolo di società, media e istituzioni" è il titolo della tesi con la quale Jessica Ponti ha vinto il premio come miglior elaborato nell'ambito del concorso "Dai valore al merito" dell’Associazione PerLeDonne ODV (parte del network nazionale D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza).

Ventotto anni, di Talana, si è laureata nel dicembre scorso in Giornalismo e comunicazione multimediale all’Università di Parma. «Nella mia tesi ho voluto spiegare come si diffondono e si attuano gli stereotipi di genere nel frame della vittimizzazione secondaria inerente alla violenza sulle donne – spiega Ponti - ho anche inserito un fotoreportage su Paola Piras fatto da me per rappresentare visivamente la colpevolizzazione della vittima. Un focus anche sul ruolo del giornalista nel racconto della violenza di genere nei mass media».

Il concorso “Dai valore al merito” premia tesi magistrali o specialistiche discusse nelle Università dell’Emilia-Romagna. Concorre chi ha conseguito la laurea discutendo una tesi sugli aspetti culturali, educativi, giuridici e psicologici del contrasto alla violenza contro le donne.

