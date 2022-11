C'è un po' di Tortolì in Africa. Nel cuore della repubblica del Congo, alla periferia di Kenge, da 7 anni c'è un centro medico chirurgico con un reparto maternità dedicato a Franco Laconca. Un presidio di primo soccorso indispensabile per circa 20 villaggi che dona opportunità di cure ai più poveri.

L'idea solidale nasce anni fa dalle chiacchierate fra Don Floribert Kiala, vice parroco congolese in missione nella cattedrale di Sant'Andrea e Franco Laconca che, quando era in vita, esprimeva la volontà di aiutare le popolazioni africane.

Tanto è stato fatto in questi anni grazie alla generosità delle persone e alla tenacia di Elvira Depau, che porta avanti il progetto del suo compianto compagno di vita. L'obiettivo della terza edizione della pesca di beneficenza "Dona e vinci con il Congo" che si sta svolgendo da alcuni giorni nei locali del Corso Umberto 68 è acquistare una grande cisterna e realizzare un sistema con impianto fotovoltaico per far arrivare l'acqua nei reparti.

Tutto questo è stato possibile grazie alla solidarietà delle persone, a Don Floribert operativo sul posto, a volontari come Cristian Ferrante, di Lanusei, che ogni anno si reca in Africa per seguire il progetto e anche altre missioni in favore dei più poveri» racconta Elvira.

