È stato firmato questa mattina a Lanusei, nella sede della Provincia, il protocollo d’intesa con i quattro Comuni che aderiscono al progetto sperimentale per portare i servizi dell’Aspal vicino ai cittadini.

Il Punto CPI consiste in uno sportello aperto – per ora – una volta alla settimana ad Arzana, Baunei, Tertenia e Jerzu: consentiranno di offrire una gran parte dei servizi per il lavoro ai privati e alle imprese evitando loro lunghi viaggi per raggiungere la sede del CPI di Lanusei o quella decentrata di Tortolì.

L’iniziativa è stata presentata dall’assessora regionale del Lavoro, Ada Lai, e dalla direttrice dell’Aspal, Maika Aversano.

«L’amministrazione regionale si avvicina ai territori – ha detto Lai -. Partiamo dall’Ogliastra, decentrando i servizi per il lavoro, per poi continuare in tutta la Sardegna, attraverso un nuovo approccio di rete, basato su un modello di cooperazione con gli enti locali e le imprese. Ampliamo e diffondiamo capillarmente i punti CPI - ha aggiunto - per dare una risposta alle esigenze dei cittadini, soprattutto di coloro che vivendo in zone periferiche hanno più difficoltà ad accedere ai servizi digitali. È un modello che cercheremo di portare con l’Aspal in tutta la Sardegna».

«Il Punto CPI – ha sottolineato Aversano - è uno sportello, organizzato e gestito dai nostri Centri per l’Impiego, che consente a cittadini e imprese di poter avere servizi, supporto e consulenza a pochi passi da casa. Nel punto CPI sarà come essere in una sede vera e propria dei Centri per l’impiego perché non saranno solo fornite informazioni, ma si potranno avere tanti servizi: dall’orientamento all’accompagnamento al lavoro, all’iscrizione al collocamento mirato, al supporto per la scheda anagrafica o per partecipare ai cantieri di lavoro, solo per fare alcuni esempi».

Il punto CPI aprirà ad Arzana (Comune, mercoledì dalle 9 alle 12); a Baunei - Santa Maria Navarrese (Circoscrizione comunale - Piazza Principessa di Navarra, il martedì dalle 9 alle 12); a Jerzu (Comune, mercoledì dalle 9 alle 12); a Tertenia (Comune, venerdì dalle 9 alle 12).

Tutti gli sportelli fanno capo al CPI di Lanusei e alla sede decentrata di Tortolì.

