Colto da malore durante un’immersione, è ricoverato a Cagliari.

È successo a Santa Maria Navarrese dove un’ambulanza del 118 è intervenuta per soccorrere un sub di 55 anni, vittima di una probabile sindrome da decompressione. Si tratta di un turista lombardo che stava effettuando un’immersione. Il malore, forse, in fase di risalita. Il sub è stato trasportato all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Dopodiché è stato allertato l’elicottero dell’Areus. Echo Lima 3 è decollato dalla base di Elmas ed è atterrato all’aeroporto di Tortolì dove il paziente è stato trasferito in ambulanza. Trasporto d’obbligo perché nel volo verso la camera iperbarica è indispensabile volare a bassa quota: in caso di trasporto in elicottero, questi non deve superare i 300 metri.

Le condizioni dell’uomo sono comunque rassicuranti.

© Riproduzione riservata