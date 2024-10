Non ce l’ha fatta la bimba di 6 anni di Santa Maria Navarrese che stava combattendo con un tumore molto aggressivo. A nulla sono valse le cure che i medici le hanno somministrato in questi anni.

Stamattina la piccola guerriera ha cessato di vivere al Microcitemico di Cagliari, spalancando le porte al dolore in cui sono piombate le comunità di origine dei giovani genitori, Tertenia, paese del papà, e Santa Maria Navarrese, dove abita la mamma.

Si stringe al dolore della famiglia anche l’amministrazione comunale di Baunei che, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, ha espresso cordoglio per l’immane scomparsa di una bimba che quest’anno avrebbe dovuto cominciare la prima elementare. Ma non ha avuto le forze per frequentare neanche un giorno.

