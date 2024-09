È successo di nuovo. L’episodio di oggi al porticciolo turistico di Santa Maria Navarrese è stato l’esatta riproduzione di ciò che è avvenuto il 23 giugno scorso.

I vigili del fuoco di Tortolì sono intervenuti nel compendio dello scalo per soccorrere una capra rimasta bloccata su una cengia. L’animale era lì da ieri sera, come hanno riferito alcuni turisti i quali, evidentemente, si sono allarmati per un fatto che da queste parti è considerata consuetudine, con le capre che poi generalmente riescono a ritrovare il percorso per tornare all’ovile.

Per il recupero dell’animale sono state messe in pratica tecniche speleo alpino fluviali. Una volta recuperata, la capra è stata consegnata al legittimo proprietario.

