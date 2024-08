Si sono ritrovati in difficoltà nelle acque di Santa Maria Navarrese a causa di un’avaria al motore e un danno alla vela di randa. Nella mattinata di oggi un equipaggio di tre persone, tra cui una minorenne, è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera di Arbatax intervenuta con il proprio personale in servizio sulla motovedetta.

Da una prima ricostruzione degli eventi, causa maltempo improvviso durante la traversata, l’imbarcazione ha subito un’avaria al motore e un danno alla vela di randa che hanno interrotto la navigazione sia a vela che a motore con pericolo di deriva sugli scogli. La richiesta di soccorso è stata accolta dalla sala operativa del Circomare che, sotto il coordinamento del 13esimo Centro secondario del soccorso marittimo di Cagliari, ha disposto l’intervento della motovedetta Cp 811.

Dopo un primo momento in cui si accertavano le condizioni dell’equipaggio e lo stato dell’unità, la barca a vela è stata condotta con l’ausilio della motovedetta nel porto di Santa Maria Navarrese. L’equipaggio era in buone condizioni di salute. Il personale del Circomare, al comando del tenente di vascello Mattia Caniglia, ha acquisito le prime informazioni per ricostruire le dinamiche dell’incidente.

