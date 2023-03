Quindici aspiranti potatori d’eccellenza a lezione dei maestri Daniele Brugiotti, arboricoltore con certificazione europea Etw, Raffaele Cianflone, potatore professionista. Nell’uliveto di Franco Secci, alla periferia di Santa Maria Navarrese, sono arrivati da Arzachena, Olbia, Senorbì, Anela, Onifai ma anche dall’Ogliastra, in particolare da Lanusei, Cardedu e Baunei.

Durante le lezioni, articolate teoria e pratica, i maestri hanno illustrato un concentrato di nozioni utili e direttamente applicabili partendo da un insegnamento teorico per la corretta potatura dell’olivo. Biologia, ecologia e fisiologia dell’albero. Cianflone e Brugiotti hanno spiegato le tecniche su come, quando e quanto potare l’albero in funzione dell'ambiente.

«È stata una bella esperienza. La passione per l’ulivo e la potatura è coinvolgente e comune a tante persone e ha unito l’Isola», hanno detto gli appassionati al termine dell’iniziativa.

© Riproduzione riservata