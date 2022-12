Notte di San Silvestro senza guardie mediche in Ogliastra.

Fatta eccezione per la sede di Gairo, gli altri nove ambulatori dislocati sul territorio resteranno chiusi a tripla mandata per mancanza di medici.

I turni notturni, dalle 20 alle 8, sono tutti scoperti. Nessun professionista ha concesso disponibilità a ricoprire il turno serale a Tortolì, Baunei, Jerzu, Ilbono-Lanusei, Perdasdefogu, Seui, Talana e Villagrande. Il notturno sarà garantito a Bari Sardo e a Gairo, dove il medico sarà in sede anche durante i diurni. Sarà nerissima soprattutto a Baunei, Jerzu, Perdasdefogu e Seui dove l’ambulatorio sarà chiuso oltre al turno notturno anche dalle 10 alle 20. Simultaneamente a Tortolì si terrà il concerto dove è attesa una gran folla, con tanta gente che si riverserà nella cittadina anche dai paesi vicini per assistere allo spettacolo sulla piazza del multipiano. In caso di necessità l’unico punto cui rivolgersi è il Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei dove, fanno sapere dall’Asl Ogliastra, si farà di tutto per essere preparati a qualsiasi evenienza.

© Riproduzione riservata