I carabinieri della Stazione di Lanusei, a seguito di accertamenti e attività d’indagine, hanno denunciato tre giovani campani.

Spacciandosi per operatori di una società assicurativa, avrebbero indotto un automobilista ogliastrino a stipulare una polizza inesistente, rendendosi successivamente irreperibili.

Continuano così i raggiri quotidiani in diverse parti della Sardegna a dispetto di centinaia di denunce scattate nell'ultimo anno per truffe di ogni genere. Senza considerare che ci sarebbe anche chi queste truffe non le denuncia per vergogna.

© Riproduzione riservata