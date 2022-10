Diverse denunce per reati vari arrivano dai carabinieri della Compagnia di Jerzu.

Sotto accusa una persona trovata in possesso di arma bianca, un'altra per rifiuto di sottoporsi al test di accertamento dello stato di ebbrezza a Ulassai. E ancora, una denuncia per danneggiamento aggravato di un’auto a Escalaplano; una per furto aggravato di energia elettrica e una per furto aggravato di auto, entrambe nel comune di Tertenia.

Due gli assuntori di sostanze stupefacenti, entrambi nel comune di Escalaplano, segnalati alla locale Prefettura.

