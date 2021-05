Shahid Masih, 28 anni, resta in carcere. Il gip del tribunale di Lanusei, Francesco Alterio, lo ritiene altamente pericoloso e sostiene che esista il pericolo di fuga. L’arresto è stato convalidato.

Per il giudice il quadro indiziario, formulato dalla pm Giovanna Morra sulla base delle indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Lanusei e dell’interrogatorio avvenuto dopo l’arresto di martedì pomeriggio, è chiarissimo. Su Masih, cittadino pakistano trapiantato a Tortolì da luglio 2019, pendono i sospetti di reato di omicidio e tentato omicidio. Oltre ad aver ucciso il giovane Mirko Farci, secondo la tesi accusatoria ha inferto 17 coltellate anche a Paola Piras, sua ex compagna e madre del ventenne morto per asfissia in seguito alle 3 pugnalate ricevute con un coltello da cucina.

